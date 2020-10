Dass Eltern ihren Kindern aus Büchern vorlesen, ist nach wie vor nicht die Regel.

32 Prozent der Mütter und Väter tun das selten oder nie, wie die Stiftung Lesen bei der Vorstellung der Vorlesestudie 2020 erläuterte. Diese Zahl sei seit Jahren konstant, hieß es. Grund sei häufig, dass es in den Familien an Zeit und Bereitschaft fehle. Rund die Hälfte der nicht oder selten vorlesenden Eltern gab demnach an, dass sie zu erschöpft zum Vorlesen seien. Ebenso viele waren der Ansicht, dass ihren Kindern anderswo, etwa in der Kita, schon genug vorgelesen werde. Ein weiterer Grund ist der Mangel an Büchern. Fast 70 Prozent der Eltern gaben an, dass ihre Kinder höchstens zehn Bücher besäßen.



Die Studie wird seit 2007 jährlich durchgeführt. Befragt wurden mehr als 500 Eltern von Kindern im Alter zwischen ein und sechs Jahren, die nur selten vorlesen.

