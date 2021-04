Seit Beginn der Corona-Krise hält sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen nach eigener Einschätzung häufiger in der Natur auf.

Das ergab die erste Jugend-Naturbewusstseinsstudie, die das Bundesamt für Naturschutz in Bonn vorstellte. So gaben 52 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, viel häufiger oder zumindest etwas häufiger in der Natur unterwegs zu sein als vor der Corona-Krise. Natur spiele eine wichtige Rolle beim Stressabbau und zur Ablenkung, aber auch als Raum für Sport und Bewegung. Für gut die Hälfte der Befragten ist die Bedeutung der Natur zudem während der Corona-Krise gestiegen.



Für die Jugend-Naturbewusstseinsstudie 2020 wurden im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Naturschutz im Frühsommer vergangenen Jahres gut 1.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Im Herbst wurde die Befragung um das Thema "Natur und Corona" und weitere 1.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren ergänzt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.