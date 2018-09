In Deutschland sind viele Pflegekräfte einer neuen Studie zufolge mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden.

In der Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes klagen drei von vier Fachkräften über zu wenig Zeit bei der Pflege. Dies wirke sich auch auf die Qualität aus. Der Anteil der Krankenpfleger, die sich bei der Arbeit oft gehetzt fühlen, liegt demnach bei 80 Prozent, in der Altenpflege sind es knapp 70 Prozent. Laut der Umfrage kann sich deshalb nur rund ein Fünftel der Beschäftigten vorstellen, bis zur Rente so weiterzuarbeiten. Das DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte, die Personaldecke in der Alten- und Krankenpflege sei viel zu knapp, die Entlohnung gerade in der Altenpflege bescheiden und die Arbeitsbedingungen seien belastend.