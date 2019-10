Viele schwangere Frauen in Entwicklungsländern klagen über schlechte Behandlung oder Gewalt bei der Geburt in Kliniken oder Gesundheitsstationen.

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation ergab, dass die Übergriffe von rassistischen Beleidigungen über Schläge bis hin zu Kaiserschnitten ohne Zustimmung reichten. Vor allem Mädchen und junge Frauen mit wenig Bildung erlebten bei der Geburt verbale oder körperliche Gewalt. In der Studie wurden mehr als 2.000 Geburten in Ghana, Guinea, Nigeria und Myanmar untersucht. Dabei erlitten 14 Prozent der Frauen körperliche Gewalt.



Die Weltgesundheitsorganisation fordert, Gesundheitspersonal besser auszubilden und eine umfassende Aufklärung vor medizinischen Eingriffen. Weltweit sterben nach Angaben der WHO täglich mehr als 800 Frauen bei einer Geburt.