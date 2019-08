Mehrere Verbände plädieren dafür, dass in Deutschland mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Auftraggeber einer in Berlin vorgestellten Studie waren unter anderem der Deutsche Mieterbund, die Caritas und die Gewerkschaft IG BAU. Bis 2030 müsse es mindestens weitere zwei Millionen Sozialwohnungen geben, heißt es darin.

Sozialwohnungen fallen üblicherweise nach 30 Jahren aus der Bindung und können regulär vermietet werden. Weil dies jedes Jahr auf 74.000 Wohnungen zutreffe, müssten bis 2030 jährlich 155.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Der Präsident des Mieterbundes, Siebenkotten, geht davon aus, dass rund 6,3 Milliarden Euro von Bund und Ländern nötig seien, damit dieses Ziel erreicht werden könne.

Bestand laut Studie deutlich unter Bedarf

Sollte dies gelingen, wäre im Jahr 2030 der Bestand aus dem Jahr 2007 wiederhergestellt, sagen die Autoren der Studie. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BAU, Feiger, erklärte, der Staat müsse Geld in die Hand nehmen, um bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen. In Städten wie München, Berlin oder Frankfurt am Main sei es selbst für Menschen mit mittleren Einkommen kaum möglich, Wohnungen zu finanzieren, sagte Feiger im Deutschlandfunk. Größter Kostentreiber sei derzeit das teure Bauland, betonte der Gewerkschafter.

Warnung vor zunehmender Wohnungslosigkeit

Wegen steigender Mieten und einer rückläufigen Zahl von Sozialwohnungen hatte der Sozialverband VdK zuletzt vor einer zunehmenden Wohnungslosigkeit gewarnt. Vor allem müsse für Menschen mit wenig Geld gesorgt werden, sagte VdK-Präsidentin Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie müssten davor geschützt werden, dass hohe Mieten sie in die Wohnungslosigkeit trieben.



Die Partei Die Linke forderte vom Bund ein "Rettungsprogramm" für den sozialen Wohnungsbau. Das Innenministerium teilte auf eine Anfrage der Partei mit, Ende 2018 habe es in Deutschland knapp 42.500 Sozialwohnungen weniger gegeben als im Vorjahr. Das sei ein Minus von rund 3,5 Prozent. Insgesamt seien zum Jahreswechsel bundesweit fast 1,18 Millionen Sozialwohnungen vermietet gewesen.