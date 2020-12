Die Zahl der kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit ist laut einer Studie leicht angestiegen.

Wie die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg mitteilte, wurden im ablaufenden Jahr 29 Kriege und bewaffnete Konflikte geführt. 2019 waren es 28. Zwar sei der Konflikt in der sudanesischen Region Darfur in diesem Jahr beendet worden. Jedoch habe es in den vergangenen Monaten zwei neue Kriege gegeben: zum einen den zwischen Aserbaidschan und Armenien in der Region Berg-Karabach, zum anderen den in der Region Tigray im Norden Äthiopiens. Der von Kämpfen zahlenmäßig am stärksten betroffene Kontinent war wie in den Vorjahren Afrika.



Die Arbeitsgemeinschaft dokumentiert seit 1986 die Kriege weltweit. Sie definiert Krieg als einen gewaltsamen Konflikt, an dem zwei oder mehr Armeen - davon mindestens eine einer Regierung - beteiligt sind.

