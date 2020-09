Immer weniger Deutsche sind einer Studie zufolge empfänglich für populistische Ideen.

Laut dem "Populismus-Barometer 2020" der Bertelsmann-Stiftung ist derzeit jeder fünfte Wahlberechtigte populistisch eingestellt. Vor zwei Jahren war es noch jeder Dritte. Der Wandel habe bereits vor der Corona-Pandemie eingesetzt, doch das gestiegene Vertrauen in die Regierungsarbeit im Verlauf der Krise habe den Trend verstärkt.



Als populistisch definieren die Wissenschaftler unter anderem die Aussage, dass Politiker generell nur am eigenen Vorteil interessiert seien. Politische Kompromisse bewerten Populisten als Verrat an den eigenen Ideen.