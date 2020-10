Der Anteil der Frauen in den Vorständen deutscher Dax-Konzerne ist erstmals seit Jahren wieder zurückgegangen. Laut einer Untersuchung der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung waren es Anfang September 23 Managerinnen. Vor einem Jahr betrug die Zahl noch 29.

Der Anteil verringerte sich somit auf 12,8 Prozent, das ist der erste Rückgang seit der ersten Studie im Jahr 2016. Damit fällt Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurück: In den USA etwa sind es 28,6 Prozent, in Großbritannien 24,5 und in Frankreich 22,2 Prozent.



Die Allbright-Stiftung kritisierte, es sei ein kurzsichtiger Reflex der deutschen Aufsichtsräte, in der Corona-Krise sogar noch verstärkt auf Männer in den Vorständen zu setzen. Damit werde der dringend notwendige Modernisierungsschub an der Spitze der Unternehmen blockiert, der im Ausland längst in vollem Gange sei.

