Medizinische Fachkräfte in Europa wissen einer Studie zufolge noch zu wenig über Probleme durch den Einsatz von Antibiotika.

Das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle befragte für die Untersuchung mehr als 18.000 Ärzte und Ärztinnen, Apothekerinnen und Apotheker sowie Pflegekräfte in verschiedenen europäischen Ländern. Ein Viertel von ihnen wusste dem Bericht zufolge nicht, dass eine Antibiotika-Behandlung das Risiko für Resistenzen erhöht. Und auch wenn ihnen diese Gefahr bekannt sei, entschieden sich Mediziner oft für eine Antibiotika-Gabe. Ein Grund dafür sei, dass es keine ausreichenden Tests gebe, um die Ursache von Erkrankungen schnell und sicher festzustellen.



Generell sei das Wissen der Fachkräfte hoch, erklärt die Behörde. Abhängig von Land und Beruf hätten sich in der Befragung aber erhebliche Unterschiede gezeigt. Das größte Problembewusstsein zeigten demnach die Fachkräfte in Irland, Kroatien und Frankreich. Deutschland lag im oberen Mittelfeld.