Der Online-Video-Dienst Youtube ist für die meisten Kinder und Jugendlichen ein Leitmedium.

Laut einer Studie des Rates für Kulturelle Bildung nutzen 86 Prozent der 12- bis 19-Jährigen das Angebot regelmäßig. Damit sei Youtube neben WhatsApp das am meisten genutzte Medium. Für viele der jugendlichen Nutzer ist die Video-Plattform nach den Umfrageergebnissen auch ein wichtiger Bestandteil des Lernens für die Schule. Rund 70 Prozent von ihnen suchen bei Youtube nach Erklär-Videos mit Unterrichtsinhalten, die sie nicht verstanden haben oder nach Hilfen für die Hausaufgaben. Youtube fungiere also als medialer Hilfs- und Nachhilfelehrer, so die Autoren der Studie, für die 800 Kinder und Jugendliche befragt wurden.



Der Rat für Kulturelle Bildung mit Sitz in Essen ist ein unabhängiges Beratungsgremium, der auf die Initiative mehrerer Stiftungen zurückgeht, darunter die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und die Stiftung Mercator.