Die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland sollte laut einer Studie deutlich reduziert werden.

Vor allem in deutschen Großstädten gebe es ein Überangebot an Kliniken, heißt es in der Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Kleine Krankenhäuser verfügten oft nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung, um lebensbedrohliche Notfälle angemessen zu behandeln. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich vermeiden, wenn die Zahl der Krankenhäuser von derzeit rund 1.400 auf unter 600 Kliniken reduziert werde.



Mit deutlich weniger Krankenhäusern wären die Patienten laut der Studie sogar besser versorgt. Zudem könnten bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal gesenkt werden. Nach Ansicht der Wissenschaftler werden derzeit zu viele Menschen stationär aufgenommen, obwohl sie ambulant behandelt werden könnten.