Durch Streiks sind in Deutschland 2018 nach einer Auswertung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung rund eine Million Arbeitstage ausgefallen.

Danach hat sich die Zahl im Vergleich zum vorangegangenen Jahr etwa vervierfacht. Als Hauptgrund für den Anstieg wurde der Arbeitskampf in der Metall-Tarifrunde genannt. Dieser habe zu rund 60 Prozent aller Ausfalltage geführt. Für das laufende Jahr werde ein deutlicher Rückgang des Streikvolumens erwartet.



Weiter hieß es, im internationalen Vergleich liege Deutschland im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre unverändert im unteren Mittelfeld. Deutlich mehr werde unter anderem in Frankreich und in Dänemark gestreikt.