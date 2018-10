Deutschland steht bei der Bildungsgerechtigkeit im Vergleich zu anderen Industrieländern im Mittelfeld.

Das hat eine Studie des UNO-Kinderhilfswerks Unicef ergeben. Im Vergleich von 41 Industrieländern belegt Deutschland demnach Platz 23. Dies bedeute, dass auch Kinder in reichen Ländern nicht automatisch gleiche Chancen auf gute Bildung hätten, heißt es von Unicef. Die geringste Bildungsungleichheit gibt es demnach in Lettland. Am Ende der Rangliste stehen Bulgarien und Malta.



Für die Studie untersuchten Experten die frühkindliche Förderung sowie die Grundschulen und weiterführenden Schulen vor allem in Hinblick darauf, wie sehr beispielsweise der Beruf der Eltern, ein Migrationshintergrund, das Geschlecht oder die Schulformen die Bildungsgerechtigkeit beeinflussen.



Das Elternhaus erwies sich dabei in allen Ländern als wichtiger Faktor: In 16 der untersuchten europäischen Länder gehen Kinder aus den ärmsten Familien seltener in Kitas als Kinder aus wohlhabenderen Familien. Jeder vierte Jugendliche aus einer bildungsnahen Familie in Deutschland könnte sich demnach vorstellen, eine weiterführende Schule zu besuchen. Bei den bildungsferneren Elternhäusern ist es nur jeder siebte - und das bei gleichem Leistungsniveau. Um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, forderte Unicef unter anderem, frühkindliche Förderung für jedes Kind zu gewährleisten.



Für die Untersuchung wertete das Unicef-Forschungszentrum Innocenti vor allem Daten der Europäischen Union und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus.