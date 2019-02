Im 30. Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen noch spürbar, die Gemeinsamkeiten nehmen einer Studie zufolge aber zu.

Die Otto-Brenner-Stiftung hat knapp 2.200 Menschen befragt, die nach der Wende geboren wurden. Demnach blicken die 18- bis 29-Jährigen überall ähnlich optimistisch in die Zukunft. Im Osten sind sie allerdings seltener mit den Leistungen der Demokratie zufrieden und haben seltener den Eindruck, dass es in der Gesellschaft gerecht zugeht. Junge Menschen aus Ostdeutschland begreifen außerdem ihre Herkunft eher als Teil ihrer Identität als Gleichaltrige aus Westdeutschland. Die Studienautoren ziehen folgendes Fazit: Die "Mauer in den Köpfen" existiert noch, "bröckelt" aber.