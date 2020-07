Der massive Ausbruch der Corona-Virus-Erkrankung beim Fleischhersteller Tönnies geht offenbar auf einen Mitarbeiter in der Rinderzerlegung zurück.

Nach einer Studie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf hat dieser Mitarbeiter das Virus im Mai auf mehrere Personen übertragen, und zwar im Umkreis von mehr als acht Metern. Die Studie habe auch gezeigt, dass die Wohnsituation der Arbeiter keine wesentliche Rolle gespielt habe, so die Forscher. Bei den Ergebnissen der Forschenden handelt es sich um eine Vorabveröffentlichung, die noch von unabhängigen Experten begutachtet werden muss.

Niedrige Temperatur und Luftumwälzung

Der wesentliche Faktor für die Übertragung ist nach Angaben der Forschenden die Situation in den Arbeitshallen. So heißt es in der Pressemitteilung: "Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Bedingungen des Zerlegebetriebs – also die niedrige Temperatur, eine geringe Frischluftzufuhr und eine konstante Luftumwälzung durch die Klimaanlage in der Halle, zusammen mit anstrengender körperlicher Arbeit – die Aerosolübertragung über größere Entfernungen hinweg förderten."

Entscheidende Rolle bei Ausbrüchen in Fleisch- und Fischverarbeitung

Die Forschenden halten es darum für "sehr wahrscheinlich", dass diese Faktoren generell eine entscheidende Rolle bei den weltweit auftretenden Ausbrüchen in Fleisch- oder Fischverarbeitungsbetrieben spielen: "Unter diesen Bedingungen ist ein Abstand von 1,5 bis 3 Metern alleine ganz offenbar nicht ausreichend, um eine Übertragung zu verhindern."



Bei der Firma Tönnies haben sich seit dem Corona-Virus-Ausbruch im Juni bislang 2.119 Menschen angesteckt. Bei weiteren 67 Fällen ist ein Zusammenhang möglich. Tönnies hat inzwischen neue Filter-Anlagen installiert und die Produktion wieder voll aufgenommen.