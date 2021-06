Wie würde sich das Leben ändern, wenn jeden Monat Geld aufs Konto käme - einfach so, ohne Gegenleistung? Das wollen Forschende jetzt in einer Studie herausfinden. 122 Frauen und Männer aus ganz Deutschland erhalten seit heute ein bedingungsloses Grundeinkommen von monatlich 1.200 Euro.

Der Verein "Mein Grundeinkommen" gab gemeinsam mit Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern den Startschuss für die Auszahlung des Geldes. Finanziert werden die Zahlungen in den kommenden drei Jahren aus Spenden. Das Projekt wird im Rahmen einer Langzeitstudie wissenschaftlich ausgewertet. Um die Teilnahme hatten sich mehr als zwei Millionen Menschen beworben.



Nach Angaben der Organisatoren soll weltweit erstmals untersucht werden, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf das Leben von Menschen der "Mittelschicht" auswirken könnte. Ausgewählt wurden daher 21- bis 40-Jährige, die nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind und ungefähr soviel verdienen, wie ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland.

Arbeiten Menschen weniger, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen?

Der Studienleiter Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte, es gehe darum herauszufinden, ob die "klassischen Klischees empirisch Bestand haben, also das Hängematte-Argument, dass die Leute sich mit einem Grundeinkommen zurücklehnen", oder ob das Gegenteil stattfinde. So könne es beispielsweise sein, dass Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eher ihre Wünsche verwirklichen, etwa nach beruflicher Veränderung.



Bisherige Untersuchungen zum bedingungslosen Grundeinkommen hätten sich weitgehend auf sozial Schwache beschränkt, erklärte Initiator des Projekts Michael Bohmeyer. Da das Grundeinkommen aber "keine Nothilfe, sondern eine universelle Investition in die Entwicklung der gesamten Gesellschaft" sein solle, werde nun dessen Wirkung in der Mittelschicht erforscht.

Einzige Bedingung: Fragebogen ausfüllen

Die Teilnehmer sollen regelmäßig beantworten, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, wie groß ihr Vertrauen in Mitmenschen und Staat ist oder wie viel Zeit sie für ehrenamtliches Engagement aufwenden. Gleichzeitig soll die Studie herausfinden, ob ein möglicher Gewöhnungseffekt eintritt. Zudem werden knapp 1.400 Personen aus dem ursprünglichen Bewerberfeld als Vergleichsgruppe befragt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.