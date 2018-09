Der Koordinator der Studie über sexuellen Missbrauch in der Kirche, Dreßing, hat sich erschüttert über das Ausmaß der Vorfälle geäußert. Der Psychiater sagte bei der Vorstellung der Erhebung in Fulda, die Ergebnisse legten nahe, dass es in der Kirche Strukturen gegeben habe und gebe, die Missbrauch begünstigen könnten. Er betonte, der Bericht sei keine Aufarbeitung des Geschehens.

Die Studie ist von einem interdisziplinären Forscherkolleg um Dreßing erstellt worden. Die wichtigsten Erkenntnisse sind bereits bekannt: Demnach wurden von 1946 bis 2014 in Deutschland 3.677 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Beschuldigt werden 1.670 Geistliche. Von den Opfern waren mehr als 60 Prozent männlich - das ist nach Angaben der Forscher ein Unterschied zu Missbrauchsfällen außerhalb der Kirche. Die Betroffenen leiden laut der Studie oft über Jahrzehnte schwer unter den Folgen, rund ein Drittel gibt an, deswegen Schwierigkeiten in sexuellen Beziehungen zu haben. Rund ein Fünftel leidet demnach unter Depressionen. Wörtlich heißt es: "Das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern innerhalb der Strukturen der katholischen Kirche ist kein abgeschlossenes Phänomen."



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, bat alle Opfer um Entschuldigung. Er betonte, man habe "allzulange geleugnet, weggeschaut und vertuscht. Das gilt auch für mich." Wörtlich sagte er: "Ich schäme mich für das Vertrauen, das zerstört wurde." Man habe den Opfern nicht zugehört, und all das dürfe nicht folgenlos bleiben. Die Betroffenen hätten einen Anspruch auf Gerechtigkeit. Marx unterstrich, sexueller Missbrauch sei ein Verbrechen, das bestraft werden müsse.



Der Opferverband "Eckiger Tisch" kritisierte die Studie als zu oberflächlich. Ein Sprecher sagte, die tatsächliche Zahl der Menschen, die von Missbrauch betroffen seien, bewege sich in völlig anderen Dimensionen, als es die vorgelegten Zahlen suggerierten. Auch würden weder die Namen von Tätern noch die verantwortlichen Bischöfe genannt. Die erhobenen Zahlen vermittelten nur einen sehr unvollständigen Eindruck vom tatsächlichen Ausmaß des Missbrauchs durch Priester.