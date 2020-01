Die Erwärmung der Erde zeigt sich einer neuen Studie zufolge jeden Tag in den weltweiten Wetterdaten.

Das berichten Forschende der ETH Zürich im Fachmagazin "Nature Climate Change". Sie haben berechnet, wie oft es eine bestimmte Wetterlage zu vorindustrieller Zeit gegeben hätte und dies mit aktuellen Daten verglichen. Daraus errechneten sie den täglichen "Fußabdruck des Klimawandels". Demnach zeigt sich der langfristige Trend zur Erderwärmung an jedem einzelnen Tag seit dem Frühjahr 2012. Vergleicht man nur die Daten eines ganzen Jahres, sei der Einfluss des Klimawandels seit 1999 nachweisbar.

Das lokale Wetter schwankt - der weltweite Trend nicht

Die Forschenden weisen darauf hin, dass dies nur auf globaler Ebene funktoniere, weil lokale Wettereignisse sehr schwankten und dadurch langfristige globale Klimatrends verschleierten, so Studienautor Sebastian Sippel. Rückschlüsse auf lokale oder regionale Extremwetter wie Dürreperioden oder Unwetter seien deshalb nicht möglich.



Nach Ansicht von Michael Wehner vom Lawrence Berkeley National Laboratory zeigt sich in der aktuellen Studie, dass sich die Erde auch in den optimistischsten Szenarien deutlich erwärmt. "Das ist beunruhigend", sagte Wehner der "Washington Post". Matthias Mengel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte dem "Spiegel", es sei ein "wichtiger wissenschaftlicher Schritt", zu erkennen, dass der Klimawandel "schon wesentlich unser Wetter verändert".