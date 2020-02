Weltweit lebt jedes sechste Kind im Krieg.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Kinderrechtsorganisation "Save The Children" anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht hat. Der Studie zufolge hat sich die Anzahl der Kinder, die in Kriegs- und Konfliktgebieten aufwachsen, seit 1995 verdoppelt. Heute betrifft dies mehr als 415 Millionen Kinder. Die Organisation fordert mehr Einsatz der internationalen Gemeinschaft. Kindern werde humanitäre Hilfe systematisch verweigert. Minderjährige in Konflikten seien mehrfach betroffen: Sie würden angegriffen, entführt, von bewaffneten Gruppen rekrutiert und erlebten sexuelle Gewalt. Die Zahl der schweren Verbrechen an Kindern habe sich seit 2010 fast verdreifacht.



"Save The Children" hat vor allem die Lage in zehn besonders betroffenen Ländern analysiert. Dazu gehören neben Mali, Nigeria und Somalia auch Afghanistan, der Irak und Syrien. Dort würden vor allem Jungen von bewaffneten Akteuren für militärische Zwecke eingesetzt – diese reichten von Frontkämpfen über die Ausführung von Hinrichtungen bis hin zu Selbstmordattentaten. In Nigeria und Somalia würden Kinder entführt, als Kindersoldaten eingesetzt und als menschliche Schutzschilder benutzt.