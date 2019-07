Etwa 650-tausend Menschen in Deutschland haben nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe keine eigene Wohnung.

Die meisten von ihnen lebten in Notunterkünften, heißt es in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der die Studie vorliegt. Danach sind etwa 48-tausend Menschen gänzlich obdachlos. Grundlage der Schätzung sind Zahlen aus dem Jahr 2017. Die Untersuchung wird heute in Berlin vorgestellt.