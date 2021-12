Eine Illustration der neuen Covid-19-Variante Omikron. (IMAGO / VWPics)

Forscherteams aus Großbritannien und Südafrika waren zu entsprechenden Ergebnissen gekommen. Beide Arbeiten wurden nur auf Preprint-Servern hochgeladen. Das heißt, sie sind noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet.

Die Autoren einer Laborstudie aus Großbritannien generierten sogenannte Pseudoviren, die auf ihrer Oberfläche das Omikron-Spike-Protein tragen. Im Vergleich zu dem Delta-Pseudovirus konnte das Omikron-Pseudovirus Lungenzellen schlechter infizieren. Die Forschenden interpretieren ihre Daten so, dass Omikron aufgrund der vielen Mutationen im Spike-Protein zwar einer bestehenden Immunantwort teilweise entkommen könne, die Virusvariante aber Zellen nicht so gut infizieren und sich ausbreiten könne.

Das Team in Südafrika hatte zum Nachweis von Omikron einen speziellen PCR-Test gemacht aber nicht eine Vollsequenzierung wie etwa in Deutschland üblich. Die Autoren haben Daten von Infizierten von Anfang Oktober bis Ende

November ausgewertet. Daraus ergibt sich demnach bei Omikron ein bis zu 80 Prozent geringeres Risiko, zur Behandlung ins Krankenhaus zu müssen als bei Delta.

Infektiologin Eckerle: Daten noch "zu dünn"

Die Infektiologin Isabella Eckerle von der Universität Genf erklärte, aktuell erschienen ihr die Daten zur Krankheitsschwere von Omikron noch etwas zu dünn, um daraus allgemeingültige Aussagen zu treffen. Man müsse auch bedenken, dass Südafrika eine junge Population habe, in den vorherigen Wellen bereits eine starke Übersterblichkeit entstanden sei und die berichteten Fälle vor allem junge Menschen mit Impfdurchbrüchen gewesen seien. Auch habe in Südafrika vermehrt die Beta-Variante zirkuliert, so dass wahrscheinlich ein anderer immunologischer Hintergrund herrsche als in Europa.

Ähnlich äußerte sich Björn Meyer, Leiter der Arbeitsgruppen Virusevolution der Universität Magdeburg. Es gebe große Unterschiede zwischen Südafrika und Deutschland. Südafrika habe viele schwere Wellen erlebt, die Bevölkerung sei im Durchschnitt sehr viel jünger. Man müsse somit abzuwarten.

WHO kann noch keine verlässlichen Aussagen über Gefährlichkeit treffen

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, es gebe noch nicht genügend wissenschaftliche Daten, um über die Gefährlichkeit von Omikron verlässliche Aussagen zu treffen. Die Variante zirkuliere dafür noch nicht lange genug durch die verschiedenen Populationen der Welt.

