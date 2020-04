Ob es an der Sonne liegt, die Schweden gefühlt seit einer halben Ewigkeit nicht mehr so schön, so lange und so kräftig gesehen hat? Oder doch nur und ausschließlich an neuen Zahlen aus der schwedischen Corona-Forschung? Eher ist wohl beides der Grund dafür, dass Johan Giesecke im Fernsehsender SVT von "Licht am Ende des Tunnels" sprach. Giesecke ist einer der Vorgänger des schwedischen "Mr. Corona", Anders Tegnell. Auch er war Staatsepidemiologe und ist noch immer Berater der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Eine Untersuchung des Karolinska-Instituts hat ihn zum gar nicht mal so vorsichtigen Optimismus gebracht. Für diese Studie hatte ein Team um den klinischen Mikrobiologen Prof. Jan Albert im Blut von Spendern nach Corona-Antikörpern gesucht und herausgefunden, dass ein Teil der untersuchten Proben positiv war, die Spender demnach Corona-Infiziert waren:

"Elf Prozent, das ist nicht die tatsächliche Zahl für Stockholm. Es gibt eine Ungenauigkeit, weil wir nur zwei Mal jeweils 100 Proben hatten, es sollten zwischen 20 und 30 Prozent sein."

Infektionsplateau im Krankheits-Hotspot Stockholm erreicht

Darauf basiert Giesecke nun seine Theorie, nach der Schweden trotz, oder wegen der wenig strikten Anti-Corona-Maßnahmen zumindest im Krankheits-Hotspot Stockholm ein Infektionsplateau erreicht hat, so wie er es vorhergesagt hatte. Heißt: Vergleichswiese viele Infizierte, aber nur noch konstant neue Infektionszahlen, keine Steigerung mehr…

"Nicht nur die gestern präsentierte Studie, auch eine ähnliche Studie der Gesundheitsbehörde kommt zum gleichen Ergebnis, aber mit völlig anderem Datenmaterial. Es würde bedeuten, dass rund 600.000 Stockholmer bereits infiziert waren, und zeigt, wie ansteckend das Virus ist. Die allermeisten merken ja nichts davon. Nur manche werden schwer krank und wenige sterben."

Maßnahmen werden vorerst beibehalten

"Wenig Tote", das ist allerdings relativ. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung liegt Schweden da fast um das Dreifache über den deutschen Zahlen. Noch, sagt die Gesundheitsbehörde, und setzt womöglich auf ein schnelleres Ende der Pandemie in Schweden, weil sich eben deutlich mehr Menschen in deutliche kürzerer Zeit anstecken? Noch sehen allerdings auch Giesecke und Kollegen keinen Grund zur Entwarnung, die Lockerung der ohnehin ja nicht besonders strengen Schutzmaßnahmen sehen sie frühestens in einem Monat.

Sex gegen Einsamkeit empfohlen

Während bei den Nachbarn Finnland, Norwegen und Dänemark schon einige Maßnahmen wie Schul- und Kitaschließungen unter Auflagen wieder aufgehoben sind und Sören Brostöm, Chef der dänischen Gesundheitsbehörde, bei einer viel beachteten Pressekonferenz allein lebenden Dänen etwas empfahl, das vielleicht nicht direkt gegen Covid-19 hilft, aber gegen Einsamkeit, obwohl es bei 1,5 Meter Abstand nicht wirklich machbar und mit Mundschutz auch nicht besonders erotisch ist.

"Sex ist gut, Sex ist gesund. Meine Behörde befürwortet Sex. Wir sind sexuelle Wesen und deshalb sollten auch Singles in Coronazeiten Sex haben dürfen."