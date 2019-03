Flexible Arbeitszeiten und das Arbeiten von zu Hause aus lassen die Zahl der Überstunden in Deutschland einer Studie zufolge steigen.

Eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung weist nach, dass flexibles Arbeiten zwar bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen könne, die Arbeitsbelastung insgesamt aber vor allem für Frauen steige. Sie kümmerten sich im Schnitt zusätzlich drei Stunden pro Woche mehr um die Kinder oder um pflegebedürftige Angehörige, wenn sie im so genannten Homeoffice tätig seien. Außerdem leisteten sie durchschnittlich eine Wochen-Arbeitsstunde mehr im Vergleich zu einer Tätigkeit in einem externen Büro. Bei Männern fielen im Schnitt zwei Überstunden pro Woche an, allerdings erledigten sie keine zusätzliche Haus- und Familienarbeit.



Der Studie liegt den Angaben zufolge eine Befragung von mehreren tausend Haushalten zugrunde. Die Hans-Böckler-Stiftung gilt als gewerkschaftsnah.