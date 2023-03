Online-Plattform

Studierende und Fachschüler können ab heute die Energiepauschale beantragen (Symbolbild). (imago images/Future Image)

Wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP der Deutschen Presse-Agentur sagte, sollen Bearbeitung und Auszahlung durch ein automatisiertes Verfahren sehr zügig erfolgen. Der Antrag ist auf der von Bund und Ländern dafür eingerichteten Plattform "Einmalzahlung200.de" möglich.

Die Ampel-Koalition hatte die steuerfreie Sonderzahlung bereits vor Monaten vereinbart. Sie ist als Entlastung für die stark gestiegenen Energiepreise gedacht. Dass es bis zur möglichen Antragsstellung so lange dauerte, hatte auch innerhalb der Regierungsparteien für Kritik gesorgt.

Einen Anspruch hat, wer zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung war. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland. Zudem müssen die Ausbildungsstätten ihren Sitz in Deutschland haben.

Die Antragsplattform für die Energiepreispauschale war in den vergangenen Wochen bereits in einem Pilotversuch mit mehreren Hochschulen getestet worden.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.