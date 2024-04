Gestiegene Kosten

Für Studierende wird mehr finanzielle Unterstützung gefordert. (Archivbild) (dpa / Geisler-Fotopress / picture-alliance )

Die Studierendenwerke bieten an den Hochschulen unter anderem Wohnheimplätze und Mensaessen an. Der Vorstandsvorsitzende Anbuhl sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, vor allem von den Bundesländern müsse mehr Unterstützung kommen. Positiv hob er unter anderem Hamburg hervor, das seinem Studierendenwerk 2024 Sondermittel zur Verfügung stelle. Deshalb habe man dort die Mensapreise nicht erhöhen müssen. Auch die Mieten in den Wohnheimen seien stabil, während sie in Köln und München zum Sommersemester gestiegen seien.

Anbuhl betonte, insgesamt seien die Kosten für Wohnraum und Mensa nur moderat erhöht worden. Auf Dauer reichten die Bemühungen der Studierendenwerke allein aber nicht aus.

