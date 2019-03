Studium Hebammenverband begrüßt Spahn-Vorschlag

Der Deutsche Hebammenverband begrüßt die Pläne der Bundesregierung zur künftigen Hochschulausbildung.

Die Akademisierung des Hebammen-Berufs sei eine der größten Reformen, sagte Verbandspräsidentin Geppert-Orthofer. Hebammen seien die Expertinnen für die Versorgung der Frauen rund um die Geburt. Durch das Studium werde endlich das hohe Niveau, auf dem sie arbeiteten, widergespiegelt.



Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Spahn wird die Hebammen-Ausbildung künftig über ein duales Studium mit einem großen praktischen Anteil organisiert. Das neue Gesetz soll bereits Ende 2020 in Kraft treten. Der Gesetzgeber begründet die zügige Umsetzung mit den gestiegenen Anforderungen an den Hebammenberuf. Außerdem will man damit den hohen Interventionsraten und Kaiserschnitten in den Krankenhäusern entgegenwirken.