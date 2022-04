Morgendämmerung am Rhein in Köln (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Die Vorhersage:

Von Westen her Schauer oder Gewitter. Im Südosten Auflockerungen. Nachmittags abklingende Niederschläge. Höchstwerte von 11 Grad im Nordwesten bis 16 Grad im Osten. Morgen in der Nordhälfte Regen- oder Schneeregenschauer. In der Südhälfte länger anhaltender Regen. Temperaturen 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Am Alpenrand Schnee. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.