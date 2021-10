Die österreichische Bundesregierung hat Erweiterungen des bisherigen Stufenplans zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt. Sollten mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein, würden künftig Ausgangsbeschränkungen für Menschen eingeführt, die weder genesen sind noch einen Impfschutz vorweisen können.

Diese dürften dann ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Man sei drauf und dran, in eine Pandemie der Ungeimpften zu stolpern, sagte Bundeskanzler Schallenberg (ÖVP) in Wien. Dies müsse verhindert werden. Er hoffe auf eine Signalwirkung der Pläne. Es gebe noch zu viele Zögerer und Zauderer, ergänzte Schallenberg. Einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene wurde ausgeschlossen.

Österreichs Impfquote niedriger und Inzidenz höher als in Deutschland

In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp 230 - und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Quote der vollständig geimpften Menschen liegt bei 62 Prozent und damit unter dem deutschen Wert von rund 66 Prozent. Noch gilt die Lage auf den Intensivstationen Österreichs trotz eines deutlichen Anstiegs bei der Zahl der Neuinfektionen als weitgehend stabil. Aktuell sind dort rund 220 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Man sei damit derzeit bei Stufe eins des österreichischen Stufenplans, sagte Gesundheitsminister Mückstein (Grüne). Es werde mit den angekündigten Verschärfungen "sehr weit in die Zukunft" geschaut.

Stufenplan in Österreich: Verschärfungen anhand der Belegung der Intensivstationen

In Österreich gibt es einen Stufenplan zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, der sich an der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten orientiert. Dieser sah bisher Anpassungen der Maßnahmen in drei Schritten vor. Nun kommen zwei weitere Stufen hinzu, die nach Berichten von Medien in Österreich Verschärfungen für Ungeimpfte vorsehen.



Die neue Phase vier des Planes greife ab einer Belegung von 500 Intensivbetten durch Covid-Patienten. Vorgesehen sei dann eine 2G-Regelung in allen Bereichen, in denen es zuvor Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete gegeben habe. Selbst ein negativer PCR-Test sei dann nicht mehr ausreichend. Ungeimpften und Nicht-Genesenen werde damit der Eintritt etwa in der Gastronomie oder bei Sportveranstaltungen untersagt.



Sollten sogar mehr als 600 Intensivbetten belegt sein, komme es zu Stufe fünf - und damit zu Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs wäre somit nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, etwa zum Einkaufen oder für den Weg zur Arbeit. Ausgenommen davon wären den Angaben zufolge alle, die nicht geimpft werden können, etwa Kinder unter zwölf Jahren.

