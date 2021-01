Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump rechnet die Justiz mit hunderten Strafverfahren. Der zuständige Staatsanwalt Sherwin sagte in Washington, einzelne Täter könnten wegen Delikten wie Aufruhr und Verschwörung vor Gericht gestellt werden. Ermittelt werde wegen Taten, auf die bis zu 20 Jahren Haft stünden.

Bislang seien bereits mehr als 170 Verdächtige identifiziert worden. 70 von ihnen habe man formell beschuldigt. Die Demokraten machen Trump für die Eskalation verantwortlich und bereiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor. Sie sehen in der Rede des Präsidenten vor seinen Anhängern einen Aufruf zur Gewalt. Trump selbst lehnte es ab, sich von seinen Äußerungen zu distanzieren. Jeder sei der Meinung gewesen, dass seine Wortwahl völlig angemessen gewesen sei, sagte er.



Um die Sicherheit bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden am 20. Januar zu gewährleisten, wurden 15.000 Mitglieder der Nationalgarde mobilisiert. Außer in Washington sollen auch in den Hauptstädten der Bundesstaaten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.