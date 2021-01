Der scheidende US-Präsident Trump will sich nicht von seiner Rede vor der Erstürmung des Kapitols distanzieren. In einer Stellungnahme zu den Vorfällen sagte Trump während einer Reise nach Texas, jeder sei der Meinung gewesen, dass seine Wortwahl völlig angemessen gewesen sei.

Die Demokraten machen Trump dafür verantwortlich, dass seine Anhänger zum Kapitol marschierten und die Gewalt dort eskalierte. Sie treiben deshalb ein Amtsenthebungsverfahren wegen "Anstiftung zum Aufruhr" voran. Trump erklärte dazu, das Verfahren sorge für große Wut im ganzen Land. Der Vorstoß der Demokraten sei eine Fortsetzung der Hexenjagd gegen ihn. Er wolle aber keine Gewalt, betonte er.



Im Repräsentantenhaus wird heute abschließend über eine Resolution abgestimmt, in der Vizepräsident Pence aufgerufen wird, Trump unter Anwendung des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig erklären zu lassen. In einem zweiten Schritt wollen die Demokraten im Kongress ein reguläres Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen.



Das Auswärtige Amt warnte vor gewalttätigen Protesten in den USA insbesondere bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten Biden am 20. Januar. Man empfehle, die Regierungsbezirke in Washingteon und den Hauptstädten der Bundesstaaten zu meiden.

