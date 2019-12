In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben hunderte Menschen die Botschaft der USA gestürmt. Korrespondenten berichteten von Schüssen und Sirenen. Die Menschen hatten zuvor die Kontrollen in der streng bewachten "Grünen Zone" überwunden.

Sie verbrannten US-Flaggen und zertrümmerten Fensterscheiben. Ihre Wut richtet sich gegen die amerikanischen Luftangriffe vom Wochenende mit 25 Toten. Die Demonstrierenden hatten zuvor an Beerdigungen für die Getöteten teilgenommen und waren dann gemeinsam zum Botschaftsgebäude gezogen.

Botschafter in Sicherheit gebracht

Der amerikanische Botschafter und weitere Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Das Pentagon teilte mit, dass Spezialeinheiten der US-Armee für verstärkten Schutz des Botschaftsgeländes in Bagdad eingesetzt werden.



Der scheidende irakische Ministerpräsident Mahdi rief die Menschenmenge dazu auf, das Botschaftsgelände zu verlassen. Die Sicherheitskräfte würden rigoros das Verbot durchsetzen, sich diplomatischen Niederlassungen zu nähern.

Trump erhebt Vorwürfe

US-Präsident Trump hat den Iran für die gewaltsamen Proteste an der amerikanischen Botschaft im Irak verantwortlich gemacht. Teheran habe die Angriffe orchestriert, schrieb er auf Twitter. Zudem betonte Trump, man erwarte, dass der Irak seine Streitkräfte zum Schutz der US-Botschaft einsetze.

Luftangriffe der USA

Die USA hatten am Sonntag fünf Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah im Irak und in Syrien bombardiert. Die Regierung in Bagdad kritisierte die Bombardements als Verletzung der nationalen Souveränität.