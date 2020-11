Der Schauspieler Dietrich Adam ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Dies teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Adam war in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch seine Mitwirkung in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zwischen 2013 und 2017.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.