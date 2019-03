Wegen des Sturms stellt die Deutsche Bahn in Nordrhein-Westfalen den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs ein.

Auswirkungen gibt es auch in Hannover, Hamburg, Kassel und anderen Städten.

Bei Aachen und Köln stürzten an mehreren Stellen Bäume auf die Schienen und blockierten den Zugverkehr. Fahrgäste können ihre Fahrt kostenfrei stornieren oder auch in den nächsten Tagen nutzen. Für mehrere Bundesländer gelten Unwetterwarnungen.



Auch auf Autobahnen gab es Probleme wegen abgebrochenen Ästen. Mehrere Zoos wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Meteorologen warnten, Menschen sollten sich während des Sturms möglichst nicht im Freien aufhalten. Schon gestern hatte ein Sturmtief für schwere Schäden gesorgt.