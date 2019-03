Nach dem schweren Tropensturm in Mosambik sind laut Schätzungen des Roten Kreuzes bis zu 400.000 Menschen obdachlos.

Die Zahl der Todesopfer wird derzeit mit mehr als 200 angegeben. Präsident Nyusi ordnete drei Tage Staatstrauer an.



Die vom Zyklon "Idai" ausgelösten Überschwemmungen haben in dem ostafrikanischen Staat ganze Landstriche unter Wasser gesetzt - das Welternährungsprogramm spricht von wahren "Binnenmeeren". Die Hafenstadt Beira, in der mehrere hunderttausend Menschen leben, ist nur noch aus der Luft zu erreichen. Die Strom- und Trinkwasserversorgung ist unterbrochen. Das genaue Ausmaß der Naturkatastrophe ist weiter unklar. Auch die Nachbarländer Simbabwe und Malawi sind von den Folgen des Unwetters betroffen. Der Sturm war am Freitag vom Indischen Ozean auf die Küste getroffen.