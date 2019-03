Sturm in Mosambik

In Mosambik könnten die Folgen des Tropensturms "Idai" weitaus schlimmer sein als bislang angenommen.

Präsident Nyusi sagte im staatlichen Sender Radio Moçambique die Zahl der Todesopfer könnte auf mehr als 1.000 Tote ansteigen. Von Hubschraubern aus seien viele Leichen zu sehen, die im Wasser trieben. Zuvor war offiziell von 150 Opfern die Rede. Der Tropensturm war in der Nacht auf Freitag auf die Küste Mosambiks gestoßen.

Verwüstung in Beira "massiv"

Die Hafenstadt Beira mit rund 500.000 Einwohnern ist seit dem Eintreffen des Sturmes ohne Strom, ohne Kommunikationsnetz und ohne Landverbindung zur Außenwelt. Beira wurde nach Angaben des Roten Kreuzes zu 90 Prozent zerstört. Ein Sprecher der Hilfsorganisation sagte, das Ausmaß der Verwüstungen sei "massiv und entsetzlich". Außerhalb der Stadt könnte die Lage nach seinen Worten noch schlechter sein.



Auch in Simbabwe und Malawi richtete der Zyklon schwere Schäden an. In Simbabwe gab es ebenfalls zahlreiche Tote.