Das Sturmtief "Kirsten" und seine Ausläufer haben für ungemütliches Wetter in großen Teilen Deutschlands gesorgt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten landesweit Straßen und Bahnstrecken gesperrt werden. Vereinzelt wurden Menschen durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume verletzt. In der Nähe von Überlingen am Bodensee konnte eine Familie gerettet werden, die beim Baden im See vom Unwetter überrascht wurde. In der Nacht zum Donnerstag soll sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge die Lage wieder beruhigen.