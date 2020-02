Wegen des angekündigten Sturms "Sabine" empfiehlt die Deutsche Bahn, für Sonntag, Montag oder Dienstag geplante Reisen zu verschieben.

Im Regional- und Fernverkehr werde ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands gerechnet, teilte die Bahn mit. In mehreren Großstädten Nordrhein-Westfalens bleiben aufgrund der Sturmwarnung am Montag vorsorglich die Schulen geschlossen.



Am Rhein wird für den Beginn der neuen Woche zudem eine weitere Hochwasserwelle erwartet.