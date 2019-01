Bei einem schweren Sturm hat ein Frachter in der Nordsee bis zu 270 Container verloren.

Das teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. Die Container seien bereits gestern über Bord gegangen. Mindestens einer enthalte Gefahrengut. 21 wurden bislang an den niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland angespült.



Bei dem 400 Meter langen Frachter handelt es sich um eines der größten Containerschiffe der Welt. Er war auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven.



Das Sturmtief "Zeetje" hatte in großen Teilen Norddeutschlands für Hochwasser und Verkehrsprobleme gesorgt.