Neuschwanstein im Winter bei Nacht (picture alliance / dpa / Josef Hildenbrand)

In der Nacht im Norden schauerartiger Regen, teils als Graupel oder Schnee. An den Alpen erst Regen, später Schnee. Sonst überwiegend trocken. Am Tage in der Nordhälfte stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich Gewitter. Im Süden auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Erneut schwere Sturmböen.

Morgen an den Alpen zunächst sonnige Abschnitte. Sonst stark bewölkt und verbreitet schauerartiger Regen. 7 bis 13 Grad. Weiter windig.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. 5 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.