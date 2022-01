Der Bürgermeister von New York wies darauf hin, dass 30 Zentimeter Neuschnee erwartet würden. (dpa/picture-alliance/John Taggart)

In insgesamt zehn Bundesstaaten wurde eine Sturmwarnung herausgegeben; für die Staaten New York und New Jersey gilt ein Ausnahmezustand. Die Metropolen New York, Philadelphia und Boston liegen im Einzugsbereich des Sturms, der von Überschwemmungen begleitet werden dürfte. Der Bürgermeister von New York, Adams, wies in einer Twitter-Nachricht darauf hin, dass 30 Zentimeter Neuschnee erwartet würden. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes ist in der Nacht zum Sonntag auch mit extrem niedrigen Temperaturen zu rechnen. Befürchtet wird, dass die Stromversorgung in Teilen unterbrochen wird. Mehrere tausend Flugverbindungen wurden bereits abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.