Die Deutsche Bahn rechnet wegen der Sturmschäden auch zu Wochenbeginn mit Problemen.

Das Sturmtief "Eberhard" mit Orkanböen hatte bundesweit zu Beeinträchtigungen im Schienenverkehr geführt. In Nordrhein-Westfalen stellte die Bahn bis auf Weiteres den Verkehr komplett ein. Auch in Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg war der Zugverkehr beeinträchtigt. Eine Bahn-Sprecherin sagte, es werde heute noch starke Einschränkungen geben. Im Laufe des Tages soll aber der Fernverkehr in und aus dem Ruhrgebiet wieder rollen.



Besonders Nordrhein-Westfalen war gestern vom Sturm betroffen. Ein Mann im sauerländischen Bestwig starb, als ein Baum auf sein Auto fiel. Zwei weitere Personen wurden durch umstürzende Bäume verletzt.