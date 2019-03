Polizei und Feuerwehr haben eine erste Bilanz des Sturmtiefs "Eberhard" gezogen.

Allein in Nordrhein-Westfalen dürften die Schäden in die Millionen gehen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Düsseldorf. Mindestens 27 Menschen seien verletzt worden, darunter acht Feuerwehrleute. Auf den Straßen und bei der Bahn normalisiere sich die Lage inzwischen. Der Sturm war am Wochenende mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern in der Stunde über weite Teile des Landes hinweggefegt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes droht am Mittwoch bereits das nächste Unwetter.