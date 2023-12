Sturmtief «Zoltan» - Sturmflut in Bremerhaven (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Das Sturmtief führte in mehreren Bundesländern von Schleswig-Holstein bis Bayern zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen, wegen umgestürzter Bäume und loser Bauteile. Mehrere Autofahrer wurden bei Unfällen verletzt, zwei von ihnen schwer. In Dänemark kam in der Nacht ein Autofahrer ums Leben. In Belgien wurde eine Frau von einem umstürzenden Weihnachtsbaum tödlich verletzt.

Sturmflut in Hamburg und Hochwasserwarnung für Niedersachsen

Die Sturmflut in Hamburg und an der Nordseeküste erreichte am Vormittag ihren Höchststand. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie erklärte, in Hamburg habe die Abweichung zum mittleren Hochwasser 3,33 Meter betragen. Jetzt laufe das Wasser langsam wieder ab. Man habe eine Entwarnung für den betroffenen Bereich herausgegeben. Durch die Sturmflut waren der Fischmarkt und umliegende Straßen teils hüfthoch überspült worden. Auch in der Hafencity standen zahlreiche Straßen unter Wasser.

Mittlerweile sinken nach Behördenangaben auch die Wasserstände an der Nordseeküste wieder. An der Ostseeküste wurde wegen der Sturmböen die Fehmarnsundbrücke gesperrt.

Bahntickets bleiben gültig

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass Fahrgäste, die ihre Reise wegen des Sturmtiefs verschieben müssen, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden. Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage seien die Fernverkehrszüge allerdings sehr stark ausgelastet.

Vor allem in Norddeutschland, aber auch in Teilen Hessens und Nordrhein-Westfalens, beschädigten umgestürzte Bäume Oberleitungen oder blockierten Strecken. Die Bahn erklärte, Räumtrupps seien mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.