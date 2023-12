Hochwasser-Gefahr

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich etwas beruhigt. Überflutungen von Straßen und Kellern sind aber weiter möglich. (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

In Nordrhein-Westfalen mahnte Umweltminister Krischer weiter große Vorsicht an. Etliche Fähren am Rhein haben den Betrieb eingestellt.

Die Lage in Bayern hat sich leicht entspannt. In den meisten Gegenden sind die Pegelstände gleichbleibend oder rückläufig, teilten die Polizeipräsidien in Ober- und Mittelfranken und Niederbayern mit. Es seien aber weiterhin Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen möglich.

