Dem Süden und Osten Dänemarks droht morgen eine Sturmflut. (IMAGO / Ritzau Scanpix / IMAGO / Claus Fisker)

Der Wasserstand könnte bis Samstag in der Kieler Bucht auf 1,8 Meter und in der Flensburger Förde auf zwei Meter über den Normalwert steigen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit. Mit noch stärkerem Hochwasser rechnen die Behörden in Dänemark. Im Süden und Osten des Landes wurden die Menschen aufgerufen, bis zum frühen Morgen die Küstengebiete zu verlassen. In Schweden wurde vor Überschwemmungen an der Südküste gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.