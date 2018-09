Durch den Taifun "Mangkhut" hat es auch in China Todesopfer gegeben.

Nach Berichten des Staatsfernsehens kamen zwei Menschen in der Provinz Guangdong ums Leben, in der der Wirbelsturm mit 155 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen wütete. In Hongkong wurden mindestens 200 Menschen durch das Unwetter verletzt. Zuvor hatte der Taifun die Philippinen getroffen und Verwüstungen angerichtet. Dort stieg die Zahl der Todesopfer inzwischen auf mindestens 64.



In den USA leiden die Bundesstaaten North- und South-Carolina weiter unter den Folgen des Tropensturms "Florence". Insgesamt wurden bislang 17 Tote offiziell registriert. Behörden warnten die Einwohner vor weiteren Regenfällen und steigenden Hochwassern.