Durch den Taifun "Mangkhut" sind in China und auf den Philippinen bisher mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen.

Vor allem die chinesische Provinz Guangdong war betroffen. In Hongkong wurden mindestens 200 Menschen durch das Unwetter verletzt. Zuvor hatte der Taifun die Philippinen getroffen und Verwüstungen angerichtet. Inzwischen ist Mangkhut zu einem Tropensturm herabgestuft worden, weil er bei seinem Auftreffen auf Landmasse an Kraft verloren hat.



In den USA sind vor allem in den Bundesstaaten North- und South-Carolina die Folgen des Tropensturms "Florence" weiter zu spüren. Insgesamt wurden offiziell bisher 17 Tote registriert. Behörden warnten die Einwohner vor weiteren Regenfällen und steigendem Hochwasser.