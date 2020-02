Aufgrund stürmischen Wetters sind in Nordrhein-Westfalen mehrere große Karnevalsveranstaltungen abgesagt worden.

Betroffen sind unter anderem die traditionell am Sonntag durch die Kölner Innenstadt ziehenden Schull- und Veedelszöch und das Kö-Treiben in Düsseldorf. Viele kleinere Veranstaltungen fallen ebenfalls aus. Sturmwarnungen des Wetterdienstes gelten auch für andere Regionen in der Mitte und im Süden Deutschlands.



Morgen wird ruhigeres Wetter erwartet, sodass die großen Rosenmontags-Umzüge im Rheinland nach jetzigem Stand stattfinden können.