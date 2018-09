Auf den Phlilippinen sind durch den Taifun "Mangkhut" mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Behörden mitteilten, starben die meisten Menschen durch Erdrutsche in der Region Cordillera, die durch den Sturm und die mit ihm einhergehenden heftigen Regenfälle ausgelöst wurden. Der Taifun war mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Nordspitze des Landes hinweggezogen und hatte eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Inzwischen zog er weiter in Richtung chinesische Küste.



Derweil stieg in den US-Bundesstaaten North- und South-Carolina die Zahl der Toten durch den Tropensturm "Florence" auf acht. Große Regenmengen ließen dort zudem Flüsse über die Ufer treten und sorgten vielerorts für großflächige Überschwemmungen.