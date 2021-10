Derzeit kommt es bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn begründet das mit Unwetterschäden. In Nordrhein-Westfalen fahren erste Fernverkehrszüge wieder, aus Mitteldeutschland wird die Einstellung des regionalen Bahnverkehrs bis auf Weiters gemeldet.

Nachdem der Fernverkehr wegen Sturmschäden in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt worden war, rollen seit dem Mittag auf einigen Strecken wieder erste Fernzüge. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werde der Zugverkehr auf ersten Strecken nach und nach wieder aufgenommen. Es komme jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen in weiten Teilen Deutschlands. Wie lange die Behinderungen andauerten, sei noch nicht abzusehen. Aktuelle Informationen der Bahn gibt es hier.

Bahnverkehr auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt eingestellt

Der Sturm führte auch dazu, dass in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt der Regionalverkehr bis auf Weiteres eingestellt wurde. Zunächst war die Höchstgeschwindigkeit auf allen Strecken in Thüringen auf 80 Kilometer pro Stunde gesenkt worden.



Bereits zuvor gab es Streckensperrung wegen Oberleitungsschäden oder heruntergefallener Äste. Im Regionalverkehr mehrerer Bundesländer kommt es nach Informationen der Bahn ebenfalls zu Verspätungen und Zugausfällen. Auch Straßen sind in Deutschland von Sturmschäden betroffen. Bei Speyer in Rheinland-Pfalz war die Rheinbrücke der Autobahn 61 laut Polizei am Morgen wegen querstehender Lastwagen gesperrt.

"Ausnahmezustand Wetter" in Berlin

In Berlin rief die Feuerwehr den "Ausnahmezustand Wetter" aus. Priorität hätten jetzt Notrufe, bei denen Menschen in Gefahr seien, teilte die Feuerwehr mit. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Berlin und Brandenburg mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Hier gibt es eine Übersicht der Warnmeldungen des Deutschen Wetterdiensts.

Probleme auch in anderen europäischen Ländern

Verkehrsstörungen werden auch aus anderen europäischen Ländern gemeldet, etwa aus Frankreich. Im Norden des Landes sind zudem rund 250.000 Haushalte ohne Strom. Es kam zu massiven Zugausfällen. Auch in der Region um Paris ist der Verkehr eingeschränkt. Die Sturmböen waren laut Météo France mit bis zu 175 Kilometern pro Stunde über das Land gezogen.



In den Niederlanden gab es nach Behördenangaben mehrere Verletzte. Als Gründe wurden herabfallende Dachziegel und entwurzelte Bäume angegeben. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol meldete, dass Flüge gestrichen werden mussten. Passagiere müssten mit großen Verspätungen rechnen, hieß es. Auch der Zugverkehr wurde durch das Sturmtief beeinträchtigt.



Sturmschäden und Verkehrsbehinderungen wurden auch aus Tschechien gemeldet. Die Feuerwehren rückten dort zu Hunderten Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von Straßen und Autos zu räumen. Mindestens zwei Insassen wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Dächer wurden von Häusern gerissen. Mehr als 60.000 Haushalte waren aufgrund beschädigter Freileitungen vorübergehend ohne Strom.



Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.